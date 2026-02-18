ФАС: никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось

Шаскольский также напомнил о действующих механизмах поддержки граждан. Адресные субсидии предоставляются в случаях, когда расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе. На федеральном уровне этот порог составляет 22%, при этом регионы вправе устанавливать более низкие значения.