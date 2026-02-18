Газета
Главная / Общество /

ФАС: никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось

Ведомости

С начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 г. проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», – пояснил Шаскольский.

Глава ФАС пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.

Шаскольский также напомнил о действующих механизмах поддержки граждан. Адресные субсидии предоставляются в случаях, когда расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе. На федеральном уровне этот порог составляет 22%, при этом регионы вправе устанавливать более низкие значения.

Для домов с электроотоплением предусмотрены дополнительные меры поддержки. Для них применяется повышенный диапазон потребления электроэнергии. Для его учета необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие газоснабжения и использование электроэнергии для отопления.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отслеживать жалобы на рост платы за коммунальные услуги. 12 февраля он отмечал, что ситуация остается на контроле и рост платежей не должен быть резким.

