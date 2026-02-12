Песков: увеличение платы за ЖКХ не должно быть резким

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо брать тарифы под особый контроль – в этом заключается позиция всех депутатов Госдумы. По словам Володина, региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно.