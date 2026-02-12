Песков: увеличение платы за ЖКХ не должно быть резким
Рост платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не должен быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал повышение услуг в два раза в некоторых случаях.
Пресс-секретарь заявил, что Кремль «будет внимательно мониторить ситуацию», отмечая, что тема повышения услуг ЖКХ остается на повестке дня. «Второе – наша практика разбора обращений граждан на прямой линии, таких массовых обращений граждан научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем», – отметил он.
11 февраля Минстрой России заявил, что выступает против увеличения финансовой нагрузки на россиян при оплате услуг управляющих компаний (УК). Глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пообещал поддержать и проработать инициативу парламентариев, направленную на исполнение поручения президента РФ по освобождению от НДС услуг УК, подчеркнули в министерстве.
В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо брать тарифы под особый контроль – в этом заключается позиция всех депутатов Госдумы. По словам Володина, региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно.