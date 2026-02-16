Песков призвал отслеживать жалобы на рост платы за услуги ЖКХ
Жалобы населения на резкое повышение платы за услуги ЖКХ необходимо мониторить, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать – и принимать при необходимости меры», – сказал он.
12 февраля Песков отметил, что Кремль «будет внимательно мониторить ситуацию», отмечая, что тема повышения услуг ЖКХ остается на повестке дня. Рост платы за эти услуги не должен быть резким.
9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что рост тарифов ЖКХ неизбежен, он происходит из-за инфляции. Для того чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить Федеральная антимонопольная служба.
В ноябре 2025 г. правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, также их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для всех регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным.