Песков призвал отслеживать жалобы на рост платы за услуги ЖКХ

В ноябре 2025 г. правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, также их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для всех регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным.