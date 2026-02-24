Газета
Главная / Общество /

ГД приоритетно рассмотрит налог для мигрантов за членов семьи

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет парламента законопроект об изменениях миграционной политики страны. Его рассмотрят в приоритетном порядке, сообщили в нижней палате парламента.

Документ предусматривает введение фиксированного авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов не только за себя, но и за членов семьи, находящихся в РФ на их иждивении.

Согласно инициативе, срок пребывания трудового мигранта и его семьи будет напрямую зависеть от продолжительности трудовых отношений. Дети иностранного гражданина, достигшие 18 лет, должны будут покинуть Россию в течение 30 дней при отсутствии иных законных оснований для проживания.

Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Эти документы не будут выдаваться или подлежат аннулированию, если иностранец в течение года работал менее 10 месяцев. Законопроект содержит и другие изменения в сфере регулирования трудовой деятельности иностранных граждан.

«Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам», – отметил Володин.

По его словам, предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за доходами мигрантов, легальностью их пребывания, а также сократить нагрузку на социнфраструктуру страны.

29 января Володин со ссылкой на данные МВД сообщал, что число детей мигрантов в России в начале 2026 г. сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом, связав это с изменениями в миграционной политике.

