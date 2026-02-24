ГД приоритетно рассмотрит налог для мигрантов за членов семьи

Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Эти документы не будут выдаваться или подлежат аннулированию, если иностранец в течение года работал менее 10 месяцев. Законопроект содержит и другие изменения в сфере регулирования трудовой деятельности иностранных граждан.