Редактора «Медиазоны» Трещанина объявили в розыск по уголовной статье

В ноябре 2024 г. Минюст России включил Трещанина в список иностранных агентов. По данным ведомства, Трещанин выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и их политике. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Отмечалось, что Трещанин проживает за пределами России.