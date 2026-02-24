Газета
Главная / Общество /

Редактора «Медиазоны» Трещанина объявили в розыск по уголовной статье

Ведомости

Редактор «Медиазоны» (признана иноагентом в РФ) Дмитрий Трещанин (считается в России иноагентом) объявлен в розыск по статье уголовного кодекса. Это следует из данных базы МВД.

В ноябре 2024 г. Минюст России включил Трещанина в список иностранных агентов. По данным ведомства, Трещанин выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и их политике. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Отмечалось, что Трещанин проживает за пределами России.

В апреле 2025 г. бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (считается в России иноагентом) обвинили в госизмене и заочно арестовали на два месяца.

