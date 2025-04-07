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ТАСС: суд заочно арестовал Верзилова по обвинению в госизмене

Ведомости

Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (считается в России иноагентом) обвинили в государственной измене, суд заочно арестовал его на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что срок ареста будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории России или экстрадиции в страну. Других подробностей дела он не уточнил.

24 декабря 2024 г. Росфинмониторинг включил Верзилова в перечень террористов и экстремистов. В апреле того же года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Верзилова объявили в розыск по делу о фейках о российской армии в ноябре 2022 г., а заочно арестовали в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позднее Мосгорсуд отменил заочный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Причина такого решения не называлась. Адвокат Верзилова Леонид Соловьев допускал, что это могло быть связано с процессуальным нарушением при утверждении обвинительного заключения.

Верзилов работал издателем «Медиазоны» с 2014 по 2023 г. В октябре 2023 г. в интервью журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом) он признался, что участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. После этого Верзилов ушел с должности издателя «Медиазоны», чтобы не ставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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