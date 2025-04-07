ТАСС: суд заочно арестовал Верзилова по обвинению в госизмене
Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Собеседник агентства добавил, что срок ареста будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории России или экстрадиции в страну. Других подробностей дела он не уточнил.
24 декабря 2024 г. Росфинмониторинг включил Верзилова в перечень террористов и экстремистов. В апреле того же года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Верзилова объявили в розыск по делу о фейках о российской армии в ноябре 2022 г., а заочно арестовали в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позднее Мосгорсуд отменил заочный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Причина такого решения не называлась. Адвокат Верзилова Леонид Соловьев допускал, что это могло быть связано с процессуальным нарушением при утверждении обвинительного заключения.
Верзилов работал издателем «Медиазоны» с 2014 по 2023 г. В октябре 2023 г. в интервью журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом) он признался, что участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. После этого Верзилов ушел с должности издателя «Медиазоны», чтобы не ставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.