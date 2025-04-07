ТАСС: суд заочно арестовал Верзилова по обвинению в госизмене

Верзилова объявили в розыск по делу о фейках о российской армии в ноябре 2022 г., а заочно арестовали в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позднее Мосгорсуд отменил заочный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Причина такого решения не называлась. Адвокат Верзилова Леонид Соловьев допускал, что это могло быть связано с процессуальным нарушением при утверждении обвинительного заключения.