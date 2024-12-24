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Верзилова внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Ведомости

Бывшего издателя «Медиазоны» (считается СМИ-иноагентом в России) Петра Верзилова (считается в России иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из реестра.

2 апреля Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8 годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 8,5 года лишения свободы и запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Верзилов был объявлен в розыск по делу о фейках об армии РФ в ноябре 2022 г., заочно арестован в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позже Мосгорсуд отменил заочный приговор, дело отправили на новое рассмотрение.

Причина отмены приговора не уточнялась. Его адвокат Леонид Соловьев говорил, что это могло быть связано с процессуальным нарушением при утверждении обвинительного заключения.

Верзилов ранее признался, что участвует в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом). После этого он покинул пост издателя «Медиазоны». Верзилов пояснил, что сделал это для того, чтобы не ставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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