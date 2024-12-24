Верзилова внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Бывшего издателя «Медиазоны»
2 апреля Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8 годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 8,5 года лишения свободы и запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет.
Верзилов был объявлен в розыск по делу о фейках об армии РФ в ноябре 2022 г., заочно арестован в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позже Мосгорсуд отменил заочный приговор, дело отправили на новое рассмотрение.
Причина отмены приговора не уточнялась. Его адвокат Леонид Соловьев говорил, что это могло быть связано с процессуальным нарушением при утверждении обвинительного заключения.
Верзилов ранее признался, что участвует в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю