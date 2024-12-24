Верзилова внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Верзилов был объявлен в розыск по делу о фейках об армии РФ в ноябре 2022 г., заочно арестован в марте 2023 г. В ноябре того же года Басманный суд заочно приговорил его к 8,5 года лишения свободы, признав виновным по той же статье УК РФ. Позже Мосгорсуд отменил заочный приговор, дело отправили на новое рассмотрение.