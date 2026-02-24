Владельца сайта «Гулаг-инфо» арестовали на 15 суток за логотип Instagram

В сентябре–октябре 2025 г. компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещениях в Instagram на 15,7 млн руб., сообщал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). Этот показатель в 64 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1 млрд руб.