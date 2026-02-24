Владельца сайта «Гулаг-инфо» арестовали на 15 суток за логотип Instagram
Мещанский райсуд Москвы назначил гендиректору проекта «Гулаг-инфо» Денису Солдатову 15 суток административного ареста за публичную демонстрацию логотипа соцсети Instagram (
В декабре 2025 г. сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД России (ЦПЭ) в ходе мониторинга интернет-ресурса «Гулаг-инфо» выявили публикацию от 15 декабря, под которой были размещены ссылки с логотипами социальных сетей, включая логотип Instagram.
На судебном заседании Солдатов заявил, что запрещенная символика была удалена, а сам сайт в настоящее время закрыт. Суд решил, что эти доводы не исключают наличия события и состава административного правонарушения.
В сентябре–октябре 2025 г. компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещениях в Instagram на 15,7 млн руб., сообщал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). Этот показатель в 64 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1 млрд руб.