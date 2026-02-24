Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Владельца сайта «Гулаг-инфо» арестовали на 15 суток за логотип Instagram

Ведомости

Мещанский райсуд Москвы назначил гендиректору проекта «Гулаг-инфо» Денису Солдатову 15 суток административного ареста за публичную демонстрацию логотипа соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В декабре 2025 г. сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД России (ЦПЭ) в ходе мониторинга интернет-ресурса «Гулаг-инфо» выявили публикацию от 15 декабря, под которой были размещены ссылки с логотипами социальных сетей, включая логотип Instagram.

На судебном заседании Солдатов заявил, что запрещенная символика была удалена, а сам сайт в настоящее время закрыт. Суд решил, что эти доводы не исключают наличия события и состава административного правонарушения.

В сентябре–октябре 2025 г. компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещениях в Instagram на 15,7 млн руб., сообщал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). Этот показатель в 64 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составил 1 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте