Экс-главу научного центра Минобороны Рутько приговорили к 11 годам
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 млн руб. бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игоря Рутько, сообщил ТАСС. Его обвиняют в получении взяток за 30,2 млн руб.
У него также конфискуется сумма взятки. Рутько лишили воинского звания полковника и государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему запрещается занимать должности на госслужбе сроком на 8 лет.
По данным следствия, в 2014 г. в рамках специальной рабочей группы по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько и двое его подчиненных создали преступное сообщество, где предлагали другим сотрудникам института получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства за взятку.
Против экс-чиновника было возбуждено уголовное дело после совершения семи преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Два преступления также относятся к п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц). Еще одно нарушение предусмотрено п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений). Суд приступил к рассмотрению дела 12 августа 2025 г.