Экс-главу научного центра Минобороны Рутько приговорили к 11 годам

По данным следствия, в 2014 г. в рамках специальной рабочей группы по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько и двое его подчиненных создали преступное сообщество, где предлагали другим сотрудникам института получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства за взятку.