Синоптик рассказал, когда закончится накрывший Москву снегопад
В ночь на 25 февраля снегопад, накрывший Московский регион, продолжится, днем 25 февраля осадки будут небольшими и локальными, а окончательно прекратятся только в ночь на 26 февраля. Следующий циклон принесет в столицу оттепели и мокрый снег, переходящий в дожди. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
В ночь на 24 февраля в московском регионе выпало незначительное количество осадков – десятые доли мм. Основной снегопад начался после 9:00 мск. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к концу метеосуток в столице выпало 5 мм осадков. На других станциях города показатели варьировались: от 3 мм в Тушино до 6 мм на Балчуге. Это составляет от 7% до 14% от месячной нормы осадков в феврале.
В Московской области наибольшее количество снега, выраженное в пересчете на воду, выпало в Можайске, Мелихово, Кашире и на станции Приокско-Террасного заповедника – по 7 мм.
Гидрометцентр 23 февраля объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ожидаемого сильного снегопада.