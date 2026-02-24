Синоптик рассказал, когда закончится накрывший Москву снегопад

В ночь на 24 февраля в московском регионе выпало незначительное количество осадков – десятые доли мм. Основной снегопад начался после 9:00 мск. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к концу метеосуток в столице выпало 5 мм осадков. На других станциях города показатели варьировались: от 3 мм в Тушино до 6 мм на Балчуге. Это составляет от 7% до 14% от месячной нормы осадков в феврале.