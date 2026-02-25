Газета
Пилот погиб при крушении истребителя в Турции

Ведомости

В Турции рухнул истребитель F-16, пилот погиб. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики в соцсети X.

Истребитель взлетел с девятой главной авиабазы ​​в Балыкесире в 00:56 по местному времени, после чего связь с ним была потеряна. Позже были обнаружены обломки воздушного судна.

Проводится расследование для установления причины автокатастрофы.

24 февраля при крушении самолета санавиации Beechcraft C90 в округе Чатра в индийском штате Джаркханд погибли семь человек, включая 41-летнего пациента. Пострадавшего от ожогов мужчину перевозили в Дели для дальнейшего лечения. Он погиб вместе с женой и родственником после взлета из Ранчи. Среди погибших также два пилота, врач и фельдшер.

