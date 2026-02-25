Пилот погиб при крушении истребителя в Турции
В Турции рухнул истребитель F-16, пилот погиб. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики в соцсети X.
Истребитель взлетел с девятой главной авиабазы в Балыкесире в 00:56 по местному времени, после чего связь с ним была потеряна. Позже были обнаружены обломки воздушного судна.
Проводится расследование для установления причины автокатастрофы.
