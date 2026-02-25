Газета
Главная / Общество /

Ученые назвали сроки появления полноценных напечатанных на биопринтере органов

Ведомости

Пересадка сложных органов, напечатанных на биопринтере, станет доступна пациентам в массовом порядке в течение 10–15 лет. Такой прогноз озвучил «Ведомостям» директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов.

Согласно оценкам китайских исследователей из института в Шэньчжэне, ощутимые прорывы в биопечати могут быть возможны в течение ближайших 10–20 лет. Технология должна развиваться осторожно и с учетом биологических ограничений, без попыток миновать фундаментальные законы природы, отмечают они.

По мнению Сенатова, в России ключевым препятствием развития рынка биопечати являются регуляторные барьеры. Продукты, получаемые с помощью этой технологии, относятся к новой категории медизделий, а существующие регистрационные процедуры не адаптированы под них. К примеру, механизм ускоренной регистрации высокотехнологичных решений Fast-track на практике доступен только федеральным учреждениям.

В ноябре 2025 г. управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявлял, что отечественный ГОСТ по биопечати будет разработан к первому полугодию 2026 г. и разрешит существующие в профессиональной среде терминологические споры. Он отмечал, что действующий нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» предполагает внедрение биопечати в клиническую практику, но официального определения для технологии в российском законодательстве до сих пор нет.

