Ученые назвали сроки появления полноценных напечатанных на биопринтере органов

В ноябре 2025 г. управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявлял, что отечественный ГОСТ по биопечати будет разработан к первому полугодию 2026 г. и разрешит существующие в профессиональной среде терминологические споры. Он отмечал, что действующий нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» предполагает внедрение биопечати в клиническую практику, но официального определения для технологии в российском законодательстве до сих пор нет.