Экзарх Африки отверг причастность РПЦ к вербовке африканцев в армию
Русская православная церковь не занимается привлечением жителей Африки к военной службе или работе на оборонные предприятия. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский).
«Мы, русская церковь в Африке, занимаемся только церковной деятельностью», – пояснил он, комментируя публикации западных СМИ о якобы причастности РПЦ к вербовке.
По его словам, экзархат сосредоточен исключительно на церковных задачах. «Нам, во-первых, это не поручалось, так что было бы просто ошибкой начать сочинять из себя то, что никто не просил. Наше дело Божие, дело церковное», – отметил митрополит.
Отвечая на вопрос о научной и гуманитарной работе, он пояснил, что на текущем этапе приоритетом остается обеспечение приходов, общин и духовенства всем необходимым для правильного совершения богослужения с учетом национальных и локальных языков.
Говоря о культурном и этническом многообразии континента, митрополит отметил, что церковь стремится действовать с уважением к местным традициям. По его словам, тут задача стоит ничего не ломать, а добавить к их опыту что-то новое. «У нас нет задачи сделать так, чтобы с русской церковью было неприятно работать. Мол, «опять приехали иностранцы учить нас, как правильно жить», – пояснил митрополит.
Глава Африканского экзархата РПЦ в этом же интервью рассказывал о том, что Кению, Танзанию и Уганду считает опорными странами для развития миссии в Африке.