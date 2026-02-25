Экзарх Африки отверг причастность РПЦ к вербовке африканцев в армию

Говоря о культурном и этническом многообразии континента, митрополит отметил, что церковь стремится действовать с уважением к местным традициям. По его словам, тут задача стоит ничего не ломать, а добавить к их опыту что-то новое. «У нас нет задачи сделать так, чтобы с русской церковью было неприятно работать. Мол, «опять приехали иностранцы учить нас, как правильно жить», – пояснил митрополит.