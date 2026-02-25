Газета
Экзарх Африки отверг причастность РПЦ к вербовке африканцев в армию

Русская православная церковь не занимается привлечением жителей Африки к военной службе или работе на оборонные предприятия. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский).

«Мы, русская церковь в Африке, занимаемся только церковной деятельностью», – пояснил он, комментируя публикации западных СМИ о якобы причастности РПЦ к вербовке.

По его словам, экзархат сосредоточен исключительно на церковных задачах. «Нам, во-первых, это не поручалось, так что было бы просто ошибкой начать сочинять из себя то, что никто не просил. Наше дело Божие, дело церковное», – отметил митрополит.

Митрополит Каирский и Северо-Африканский: «Черная братия нам верит»

Политика / Интервью

Отвечая на вопрос о научной и гуманитарной работе, он пояснил, что на текущем этапе приоритетом остается обеспечение приходов, общин и духовенства всем необходимым для правильного совершения богослужения с учетом национальных и локальных языков.

Говоря о культурном и этническом многообразии континента, митрополит отметил, что церковь стремится действовать с уважением к местным традициям. По его словам, тут задача стоит ничего не ломать, а добавить к их опыту что-то новое. «У нас нет задачи сделать так, чтобы с русской церковью было неприятно работать. Мол, «опять приехали иностранцы учить нас, как правильно жить», – пояснил митрополит.

Глава Африканского экзархата РПЦ в этом же интервью рассказывал о том, что Кению, Танзанию и Уганду считает опорными странами для развития миссии в Африке.

