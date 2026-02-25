Газета
Общество

Анохин: живущих рядом с «Дорогобужем» могут эвакуировать для безопасности

Ведомости

Для минимизации возможных угроз жителей, проживающих рядом с ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области, могут эвакуировать. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

25 февраля Анохин сообщал, что в результате атаки на предприятие «Дорогобуж» украинских БПЛА погибло четыре человека, еще 10 ранены. В целях обеспечения безопасности школы в Смоленской области будут переведены в дистанционный режим, занятия в детсадах отменены.

Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России за ночь. 14 БПЛА было уничтожено в Смоленской области.

