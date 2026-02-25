Газета
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений семи вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований семи вузам. В их числе – Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств и Российский православный университет святого Иоанна Богослова, сообщается на сайте ведомства.

В список также попали Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский госуниверситет геодезии и картографии и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.

9 февраля Рособрнадзор сообщил, что запретил прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт из-за неисполнения предписания Роспотребнадзора. Кроме того, предостережения получили «Синергия», Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Байкальский гуманитарный институт, Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет), Орловский государственный институт культуры, а также Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

