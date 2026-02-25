Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений семи вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований семи вузам. В их числе – Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств и Российский православный университет святого Иоанна Богослова, сообщается на сайте ведомства.