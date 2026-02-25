Мишустин: около 840 000 иностранцев находятся в России нелегально

Глава правительства напомнил, что в стране недавно был запущен реестр контролируемых лиц. «Это те, кто незаконно в России находится, их примерно 840 000, на 6 февраля эта была цифра», – уточнил он. Мишустин отметил, что в 2025 г. в качестве новой результирующей меры выдворили за пределы России 72 000 нелегалов.