Мишустин: около 840 000 иностранцев находятся в России нелегально
Около 840 000 иностранцев находятся на территории России незаконно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
Глава правительства напомнил, что в стране недавно был запущен реестр контролируемых лиц. «Это те, кто незаконно в России находится, их примерно 840 000, на 6 февраля эта была цифра», – уточнил он. Мишустин отметил, что в 2025 г. в качестве новой результирующей меры выдворили за пределы России 72 000 нелегалов.
Биометрические данные сдали уже 9,5 млн иностранцев, находящихся сейчас в РФ, добавил премьер.
За январь – ноябрь 2025 г. затраты регионов на выдворение мигрантов достигли 828,5 млн руб., свидетельствуют подсчеты аналитиков системы по управлению тендерами «Тендерплан» для «Ведомостей». Госзакупки на приобретение проездных документов увеличились почти на 30% по сравнению с 2024 г. Тогда за 11 месяцев субъекты запросили 639,1 млн руб.
Больше всего за указанный период 2025 г. запросил Центральный федеральный округ – почти 343 млн руб., Северо-Западный федеральный округ – 206,8 млн руб.