Мишустин рассказал о новом наименовании среднего профобразования
Среднее профессиональное образование (СПО) будет называться специальным профессиональным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете в Госдуме.
По словам премьера, в стране продолжается донастройка системы СПО. Вопрос прорабатывается по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее в феврале Путин поручил кабмину до 1 июля 2026 г. рассмотреть вопрос об изменении наименования СПО. Это прописано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, который прошел 25 декабря 2025 г. и был посвящен подготовке кадров для экономики. Ответственным за исполнение назначен Мишустин.