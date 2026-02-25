Мишустин рассказал о новом наименовании среднего профобразования

Ранее в феврале Путин поручил кабмину до 1 июля 2026 г. рассмотреть вопрос об изменении наименования СПО. Это прописано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, который прошел 25 декабря 2025 г. и был посвящен подготовке кадров для экономики. Ответственным за исполнение назначен Мишустин.