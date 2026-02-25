При атаке ВСУ на смоленский химзавод погибли семь человек
Семь человек погибли в результате детонации взрывных устройств при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на химический завод ПАО «Дорогобуж» в Дорогобужском районе Смоленской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
Не менее 10 человек были ранены. Были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также спецавтомобиль для тушения пожаров. По данным следствия, при атаках использовались по меньшей мере 30 беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
Управление СК России возбудило уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ведется работа для установления конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к совершению этого преступления.
25 февраля глава Смоленской области Василий Анохин сообщал о четверых погибших. Для обеспечения безопасности школы региона переведут в дистанционный режим, а занятия в детсадах отменены.
По данным Минобороны, в ночь на 25 февраля дежурные средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России. 14 БПЛА было нейтрализовано в Смоленской области.