Мишустин призвал «заканчивать с недоинженерами», отказавшись от Болонской модели

29 января первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое (от четырех до шести лет – в зависимости от специальности) и специализированное высшее образование (аналог магистратуры, длится один-три года).