Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мишустин призвал «заканчивать с недоинженерами», отказавшись от Болонской модели

Ведомости

В России необходимо ускорить переход от Болонской системы к новой модели высшего образования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Я поддерживаю абсолютно это направление. Пора заканчивать с 4-летними недоинженерами или недоматематиками», – сказал глава правительства.

Он заверил также, что в переходный период, когда одна модель будет сменять другую, все права учащихся будут соблюдены.

29 января первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое (от четырех до шести лет – в зависимости от специальности) и специализированное высшее образование (аналог магистратуры, длится один-три года).

Декларация о создании общеевропейской образовательной системы была подписана летом 1999 г. в Болонье. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г., перейдя на двухуровневую систему – бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте