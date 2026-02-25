Мишустин призвал «заканчивать с недоинженерами», отказавшись от Болонской модели
В России необходимо ускорить переход от Болонской системы к новой модели высшего образования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
«Я поддерживаю абсолютно это направление. Пора заканчивать с 4-летними недоинженерами или недоматематиками», – сказал глава правительства.
Он заверил также, что в переходный период, когда одна модель будет сменять другую, все права учащихся будут соблюдены.
29 января первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое (от четырех до шести лет – в зависимости от специальности) и специализированное высшее образование (аналог магистратуры, длится один-три года).
Декларация о создании общеевропейской образовательной системы была подписана летом 1999 г. в Болонье. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г., перейдя на двухуровневую систему – бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).