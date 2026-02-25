Газета
Прощание с артисткой Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1

Ведомости

Прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в Большом церемониальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1. Покойную похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук в соцсети «ВКонтакте».

Начало прощания – в 10:00, уточнила она.

Шевчук скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, сообщила ее дочь 24 февраля.

Шевчук – выпускница Всесоюзного государственного института кинематографии. Снялась более чем в 50 кинопроектах. Наибольшую известность ей принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также играла в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.

