Прощание с артисткой Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1
Прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в Большом церемониальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1. Покойную похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук в соцсети «ВКонтакте».
Начало прощания – в 10:00, уточнила она.
Шевчук скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, сообщила ее дочь 24 февраля.
Шевчук – выпускница Всесоюзного государственного института кинематографии. Снялась более чем в 50 кинопроектах. Наибольшую известность ей принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также играла в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.