Прощание с артисткой Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1

Шевчук – выпускница Всесоюзного государственного института кинематографии. Снялась более чем в 50 кинопроектах. Наибольшую известность ей принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также играла в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.