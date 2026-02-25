Ассоциацию «За свободную Россию» внесли в реестр террористов и экстремистов

Генпрокуратура при признании ассоциации нежелательной отмечала, что ее идейными вдохновителями были Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые переехали в Польшу и причисляли себя к «репрессированному гражданскому обществу». Ведомство подчеркнуло, что «За свободную Россию» занималась организацией проектов по работе с региональными журналистами. Те, в свою очередь, должны были участвовать в пропагандистских кампаниях.