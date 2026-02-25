Газета
Ассоциацию «За свободную Россию» внесли в реестр террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес польскую Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (Ассоциация «За свободную Россию» (организация признана нежелательной на территории РФ)) в реестр террористов и экстремистов, следует из материалов на сайте ведомства.

В августе 2023 г. Минюст признал ассоциацию нежелательной в России. Ведомство отмечало, что внесение организации в соответствующий перечень произошло на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 11 августа 2023 г. Оно было принято в соответствии с чч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генпрокуратура при признании ассоциации нежелательной отмечала, что ее идейными вдохновителями были Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые переехали в Польшу и причисляли себя к «репрессированному гражданскому обществу». Ведомство подчеркнуло, что «За свободную Россию» занималась организацией проектов по работе с региональными журналистами. Те, в свою очередь, должны были участвовать в пропагандистских кампаниях.

