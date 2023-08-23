Минюст внес польскую организацию «За свободную Россию» в список нежелательных
Минюст внес польскую Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (Ассоциация «За свободную Россию») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Организацию добавили в список на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 11 августа 2023 г. в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
16 августа сообщалось, что генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Za Wolna Rosje. Ведомство сообщило, что идейными вдохновителями НПО являются резиденты Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, вербующие россиян в добровольческие батальоны ВСУ и выступающие с резкой антироссийской повесткой. Деятельность организации назвали угрожающей конституционному строю и безопасности России.
21 августа Минюст включил украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Генпрокуратура уточняла, что идеологи движения «Аллатра» принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ. Электронную платформу проекта Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован).