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Минюст внес польскую организацию «За свободную Россию» в список нежелательных

Ведомости

Минюст внес польскую Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (Ассоциация «За свободную Россию») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Организацию добавили в список на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 11 августа 2023 г. в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

16 августа сообщалось, что генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Za Wolna Rosje. Ведомство сообщило, что идейными вдохновителями НПО являются резиденты Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, вербующие россиян в добровольческие батальоны ВСУ и выступающие с резкой антироссийской повесткой. Деятельность организации назвали угрожающей конституционному строю и безопасности России.

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21 августа Минюст включил украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Генпрокуратура уточняла, что идеологи движения «Аллатра» принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ. Электронную платформу проекта Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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