Минюст внес польскую организацию «За свободную Россию» в список нежелательных

Организацию добавили в список на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 11 августа 2023 г. в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».