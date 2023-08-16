Польская организация «За свободную Россию» признана нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской ассоциации «За свободную Россию». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что «идейными вдохновителями» организации являются проживающие в Польше Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. По данным ведомства, они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов ВСУ и готовят так называемые «группы сопротивления».
Кроме того, повестка ассоциации носит антироссийский характер. В Генпрокуратуре добавили, что Сергеева и Хармаст устраивают за границей «театрально-политические акции», чтобы привлечь внимание и собрать деньги. Также организация занимается «идеологической обработкой» региональных журналистов, чтобы привлечь их к участию «в пропагандистских кампаниях» против России, добавили в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре сделали вывод, что «За свободную Россию» вмешивается во внутренние дела страны и представляет угрозу ее конституционному строю и безопасности.
Сайт организации на момент публикации новости недоступен. Из описания на YouTube-канале следует, что ассоциация «За свободную Россию» была создана в Варшаве в 2015 г. Целью организации является «развитие сообщества, работающего над трансформацией России в демократическое государство, уважающее права и свободы каждого человека». Ассоциация также продвигает и реализует проекты по поддержке «демократического движения в России», говорится в описании.