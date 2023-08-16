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Политика

Польская организация «За свободную Россию» признана нежелательной в России

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской ассоциации «За свободную Россию». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В Генпрокуратуре заявили, что «идейными вдохновителями» организации являются проживающие в Польше Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. По данным ведомства, они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов ВСУ и готовят так называемые «группы сопротивления».

Кроме того, повестка ассоциации носит антироссийский характер. В Генпрокуратуре добавили, что Сергеева и Хармаст устраивают за границей «театрально-политические акции», чтобы привлечь внимание и собрать деньги. Также организация занимается «идеологической обработкой» региональных журналистов, чтобы привлечь их к участию «в пропагандистских кампаниях» против России, добавили в надзорном ведомстве.

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В Генпрокуратуре сделали вывод, что «За свободную Россию» вмешивается во внутренние дела страны и представляет угрозу ее конституционному строю и безопасности.

Сайт организации на момент публикации новости недоступен. Из описания на YouTube-канале следует, что ассоциация «За свободную Россию» была создана в Варшаве в 2015 г. Целью организации является «развитие сообщества, работающего над трансформацией России в демократическое государство, уважающее права и свободы каждого человека». Ассоциация также продвигает и реализует проекты по поддержке «демократического движения в России», говорится в описании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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