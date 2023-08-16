Польская организация «За свободную Россию» признана нежелательной в России

Сайт организации на момент публикации новости недоступен. Из описания на YouTube-канале следует, что ассоциация «За свободную Россию» была создана в Варшаве в 2015 г. Целью организации является «развитие сообщества, работающего над трансформацией России в демократическое государство, уважающее права и свободы каждого человека». Ассоциация также продвигает и реализует проекты по поддержке «демократического движения в России», говорится в описании.