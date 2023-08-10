Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, электронную платформу проекта создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован). Карпук является гражданином России, он скрывается за границей от уголовного преследования, отметили в Генпрокуратуре.
«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации», – говорится в сообщении.
Карпук был объявлен в розыск в мае 2022 г. Его арест также запросил СКР. Карпук обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 (фейки об армии). Основателю CIT грозит до 10 лет лишения свободы. В ноябре того же года Минюст РФ включил Карпука в реестр иноагентов.
Согласно информации на сайте, Conflict Intelligence Team занимается расследованиями военных конфликтов. Платформа была создана в 2014 г., до сентября 2015 г. называлась War in Ukraine. В разные годы проект публиковал материалы о событиях на Украине, в Сирии, Ливии и ЦАР. С февраля 2022 г. CIT сосредоточила внимание на спецоперации России на Украине.