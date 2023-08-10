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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, электронную платформу проекта создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован). Карпук является гражданином России, он скрывается за границей от уголовного преследования, отметили в Генпрокуратуре.

«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации», – говорится в сообщении.

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Карпук был объявлен в розыск в мае 2022 г. Его арест также запросил СКР. Карпук обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 (фейки об армии). Основателю CIT грозит до 10 лет лишения свободы. В ноябре того же года Минюст РФ включил Карпука в реестр иноагентов. 

Согласно информации на сайте, Conflict Intelligence Team занимается расследованиями военных конфликтов. Платформа была создана в 2014 г., до сентября 2015 г. называлась War in Ukraine. В разные годы проект публиковал материалы о событиях на Украине, в Сирии, Ливии и ЦАР. С февраля 2022 г. CIT сосредоточила внимание на спецоперации России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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