Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team

Карпук был объявлен в розыск в мае 2022 г. Его арест также запросил СКР. Карпук обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 (фейки об армии). Основателю CIT грозит до 10 лет лишения свободы. В ноябре того же года Минюст РФ включил Карпука в реестр иноагентов.