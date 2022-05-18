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МВД объявило в розыск основателя Conflict Intelligence Team Карпука

Ведомости

МВД России объявило в розыск блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук), следует из базы данных ведомства. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.

«Карпук Руслан Леонидович, 22 августа 1986 года рождения, место рождения — РФ, Хабаровский край, город Бикин, разыскивается по статье УК», — говорится в базе. По какой именно статье он разыскивается, в базе МВД не уточняется.

Ранее сегодня СКР потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России.  «В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Карпука Р. Л., обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)», - говорилось в сообщении (цитата по ТАСС). Карпуку грозит до 15 лет лишения свободы.

Левиев создал группу Conflict Intelligence Team в 2014 г. Она занимается расследовательской деятельностью по открытым источникам различных обстоятельств вооруженных конфликтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных