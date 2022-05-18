МВД объявило в розыск основателя Conflict Intelligence Team Карпука

Ранее сегодня СКР потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. «В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Карпука Р. Л., обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)», - говорилось в сообщении (цитата по ТАСС). Карпуку грозит до 15 лет лишения свободы.