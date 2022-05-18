МВД объявило в розыск основателя Conflict Intelligence Team Карпука
МВД России объявило в розыск блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук), следует из базы данных ведомства. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.
«Карпук Руслан Леонидович, 22 августа 1986 года рождения, место рождения — РФ, Хабаровский край, город Бикин, разыскивается по статье УК», — говорится в базе. По какой именно статье он разыскивается, в базе МВД не уточняется.
Ранее сегодня СКР потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. «В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Карпука Р. Л., обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)», - говорилось в сообщении (цитата по ТАСС). Карпуку грозит до 15 лет лишения свободы.
Левиев создал группу Conflict Intelligence Team в 2014 г. Она занимается расследовательской деятельностью по открытым источникам различных обстоятельств вооруженных конфликтов.