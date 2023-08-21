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Общество

Минюст включил CIT и движение «Аллатра» в перечень нежелательных организаций

Ведомости

Минюст включил украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщили в ведомстве. 

В Минюсте пояснили, что они включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Отмечается, что такое решение принял первый заместитель генпрокурора РФ. 

Генеральная прокуратура России 8 августа признала нежелательной на территории страны деятельность украинского общественного движения «Аллатра». Уточнялось, что идеологи движения принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ. 

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10 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). По данным ведомства, электронную платформу проекта создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован). Карпук является гражданином России, он скрывается за границей от уголовного преследования, отметили в Генпрокуратуре. 

Минюст 15 августа внес в перечень нежелательных организаций бельгийский Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. А 4 августа – телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). Список нежелательных пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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