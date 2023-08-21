Минюст включил CIT и движение «Аллатра» в перечень нежелательных организаций

В Минюсте пояснили, что они включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Отмечается, что такое решение принял первый заместитель генпрокурора РФ.