Минюст включил CIT и движение «Аллатра» в перечень нежелательных организаций
Минюст включил украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщили в ведомстве.
В Минюсте пояснили, что они включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Отмечается, что такое решение принял первый заместитель генпрокурора РФ.
Генеральная прокуратура России 8 августа признала нежелательной на территории страны деятельность украинского общественного движения «Аллатра». Уточнялось, что идеологи движения принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ.
10 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). По данным ведомства, электронную платформу проекта создал Руслан Карпук (Левиев, признан иноагентом) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, иноагент, ликвидирован). Карпук является гражданином России, он скрывается за границей от уголовного преследования, отметили в Генпрокуратуре.