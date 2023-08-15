Минюст внес Центр исследований Мартенса в список нежелательных организаций

В начале августа Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности центра. В надзорном ведомстве подчеркнули, что организация с 2014 г. занималась формированием негативного образа России под видом просветительской деятельности. После начала спецоперации на Украине НПО начала заниматься распространением призывов к введению дополнительных санкций в отношении России и наращиванию военной помощи Киеву.