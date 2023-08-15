Минюст внес Центр исследований Мартенса в список нежелательных организаций
Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийский Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Организация попала в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 28 июля 2023 г.
В начале августа Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности центра. В надзорном ведомстве подчеркнули, что организация с 2014 г. занималась формированием негативного образа России под видом просветительской деятельности. После начала спецоперации на Украине НПО начала заниматься распространением призывов к введению дополнительных санкций в отношении России и наращиванию военной помощи Киеву.
Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса был основан в 2007 г. бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии. В качестве основной цели организации было заявлено «формулирование новых вариантов политики странам ЕС».
7 августа Минюст внес в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). Список нежелательных пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V., деятельность которых ранее была признана Генпрокуратурой нежелательной.