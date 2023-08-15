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Общество

Минюст внес Центр исследований Мартенса в список нежелательных организаций

Ведомости

Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийский Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Организация попала в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 28 июля 2023 г.

В начале августа Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности центра. В надзорном ведомстве подчеркнули, что организация с 2014 г. занималась формированием негативного образа России под видом просветительской деятельности. После начала спецоперации на Украине НПО начала заниматься распространением призывов к введению дополнительных санкций в отношении России и наращиванию военной помощи Киеву.

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Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса был основан в 2007 г. бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии. В качестве основной цели организации было заявлено «формулирование новых вариантов политики странам ЕС».

7 августа Минюст внес в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). Список нежелательных пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V., деятельность которых ранее была признана Генпрокуратурой нежелательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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