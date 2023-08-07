Минюст внес «Дождь» в перечень нежелательных организаций

После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян. «Дождь» также призвал зрителей не делиться ссылками на их материалы, объяснив это мерами предосторожности. Согласно действующему законодательству, распространение материалов нежелательных организаций запрещено, – за этим может последовать штраф до 15 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ или уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).