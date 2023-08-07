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Общество

Минюст внес «Дождь» в перечень нежелательных организаций

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства.

Список нежелательных пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V. По заявлению ведомства, организации были внесены в перечень «в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"».

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25 июля Генпрокуратура России признала нежелательными филиалы «Дождя». Согласно заявлению, телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. Кроме того, СМИ распространяет недостоверные сведения о спецоперации и дискредитирует органы власти России, подчеркнули в ведомстве.

После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян. «Дождь» также призвал зрителей не делиться ссылками на их материалы, объяснив это мерами предосторожности. Согласно действующему законодательству, распространение материалов нежелательных организаций запрещено, – за этим может последовать штраф до 15 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ или уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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