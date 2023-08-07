Минюст внес «Дождь» в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства.
Список нежелательных пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V. По заявлению ведомства, организации были внесены в перечень «в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"».
25 июля Генпрокуратура России признала нежелательными филиалы «Дождя». Согласно заявлению, телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. Кроме того, СМИ распространяет недостоверные сведения о спецоперации и дискредитирует органы власти России, подчеркнули в ведомстве.
После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян. «Дождь» также призвал зрителей не делиться ссылками на их материалы, объяснив это мерами предосторожности. Согласно действующему законодательству, распространение материалов нежелательных организаций запрещено, – за этим может последовать штраф до 15 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ или уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).