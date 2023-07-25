«Дождь» прекратит сбор средств в России после объявления канала нежелательным
Телеканал «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) отменит подписки для россиян и прекратит сбор средств в России после объявления деятельности СМИ нежелательной в России.
«Безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы», – говорится в заявлении. Канал также не согласился с решением Генпрокуратуры России.
25 июля «Дождь» признали нежелательной организацией на территории России. Согласно заявлению Генпрокуратуры, нежелательными были признаны латвийский и нидерландский филиалы телеканала SIA TV Rain и TVR Studios B.V. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.
В Генпрокуратуре заявили, что телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. Кроме того, СМИ распространяет недостоверные сведения о спецоперации и дискредитирует органы власти России, подчеркнули в ведомстве.