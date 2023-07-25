Газета
Общество

«Дождь» прекратит сбор средств в России после объявления канала нежелательным

Ведомости

Телеканал «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) отменит подписки для россиян и прекратит сбор средств в России после объявления деятельности СМИ нежелательной в России. 

«Безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы», – говорится в заявлении. Канал также не согласился с решением Генпрокуратуры России.

25 июля «Дождь» признали нежелательной организацией на территории России. Согласно заявлению Генпрокуратуры, нежелательными были признаны латвийский и нидерландский филиалы телеканала SIA TV Rain и TVR Studios B.V. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.

В Генпрокуратуре заявили, что телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. Кроме того, СМИ распространяет недостоверные сведения о спецоперации и дискредитирует органы власти России, подчеркнули в ведомстве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных