«Дождь» прекратит сбор средств в России после объявления канала нежелательным

«Безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы», – говорится в заявлении. Канал также не согласился с решением Генпрокуратуры России.