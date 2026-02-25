В АТОР рассказали о росте популярности Вьетнама среди российских туристов
Вьетнам становится все более популярным направлением для отдыха у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Пока его опережает Таиланд, однако темпы роста вьетнамского направления «впечатляют».
Первое место по популярности зарубежных направлений для отдыха в 2026 г. сохраняет Турция, заявил глава холдинга «Русский экспресс» Тарас Кобищанов. Направление опережает другие с огромным отрывом.
Второе место, по прогнозам эксперта, займут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они стали не только местом пляжного отдыха, но и заменили для многих Лазурный Берег. Третье место занимает Египет, который «дышит в спину» Эмиратам.
Четвертое место пока занимает Таиланд. Китай также усиливает популярность среди туристов. Этому поспособствовала отмена виз для россиян и большая полетная программа. Кобищанов считает, что Китай в 2026 г. может вырваться вперед и занять место Таиланда. Пятое же уверенно займет Вьетнам, который стал круглогодичным направлением.
В сентябре 2025 г. «Ведомостям» в онлайн-сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours сообщили, что с начала 2024 г. спрос россиян на туры во Вьетнам увеличился на 447%. Кроме Вьетнама один из самых высоких показателей роста продемонстрировал Китай. С января 2024 г. по сентябрь текущего года граждане бронируют туры в страну на 215% чаще.