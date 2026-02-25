В АТОР рассказали о росте популярности Вьетнама среди российских туристов

В сентябре 2025 г. «Ведомостям» в онлайн-сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours сообщили, что с начала 2024 г. спрос россиян на туры во Вьетнам увеличился на 447%. Кроме Вьетнама один из самых высоких показателей роста продемонстрировал Китай. С января 2024 г. по сентябрь текущего года граждане бронируют туры в страну на 215% чаще.