РБК: задержан экс-директор Владивостокского морского торгового порта

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ было возбуждено еще в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. По данным источников, предполагаемое преступление относится к осени 2024 г. и связано с реализацией контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс» в период, когда Ермолаев занимал должность в порту. Представители подрядчика уже дали показания против бывшего управляющего директора, отметили собеседники РБК.