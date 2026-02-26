РБК: задержан экс-директор Владивостокского морского торгового порта
Уголовное дело по ст. 159 УК РФ было возбуждено еще в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. По данным источников, предполагаемое преступление относится к осени 2024 г. и связано с реализацией контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс» в период, когда Ермолаев занимал должность в порту. Представители подрядчика уже дали показания против бывшего управляющего директора, отметили собеседники РБК.
Ермолаев занимал должность управляющего директора ВМТП с апреля 2023 г. по июль 2025 г. В сентябре 2025 г. транспортная группа FESCO сообщила о назначении новым управляющим директором порта Ивана Радченко.
12 февраля в Мещанском суде Москвы были арестованы бывший глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).