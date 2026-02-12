В Москве арестованы экс-глава и вице-президент Fesco по обвинению в растрате

До задержания сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия у него дома и по месту бывшей работы в Москве и Владивостоке. Сам Северилов просил суд не избирать ему меру, связанную с изоляцией от общества, и отправить его под домашний арест. Также в ходе заседания следователем было озвучено, что в рамках этого уголовного дела фигурируют и другие лица – бизнесмен Михаил Рабинович, Аркадий Коростелев (ушел с должности президента транспортной группы Fesco в августе 2024 г.), а также неустановленные участники преступления. Следователь и прокурор отметили, что ряд фигурантов дела находятся за пределами России. Их объявили в международный розыск.