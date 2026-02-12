В Москве арестованы экс-глава и вице-президент Fesco по обвинению в растрате

В Москве арестованы экс-глава и вице-президент Fesco по обвинению в растратеАндрей Северилов и Борис Иванов, по предварительной информации, вину не признают
Вечером 12 февраля в Мещанском суде Москвы заключили под стражу бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигурантов сроком до 11 апреля.
Как стало известно из оглашенных в суде материалов, Северилову и Иванову предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. В материалах следствия говорится, что им инкриминируют растрату средств Владивостокского морского торгового порта (ВМТП; входит в транспортную группу Fesco) в размере 885 млн руб. Именно эта сумма фигурирует как ущерб по делу. «Я готов посодействовать в возврате ущерба», – заявил Северилов в суде.
До задержания сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия у него дома и по месту бывшей работы в Москве и Владивостоке. Сам Северилов просил суд не избирать ему меру, связанную с изоляцией от общества, и отправить его под домашний арест. Также в ходе заседания следователем было озвучено, что в рамках этого уголовного дела фигурируют и другие лица – бизнесмен Михаил Рабинович, Аркадий Коростелев (ушел с должности президента транспортной группы Fesco в августе 2024 г.), а также неустановленные участники преступления. Следователь и прокурор отметили, что ряд фигурантов дела находятся за пределами России. Их объявили в международный розыск.
По предварительной информации, Северилов и Иванов на допросе вину по предъявленному обвинению не признали.
В официальном релизе СД МВД утверждается, что криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 гг. под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Злоумышленники, по мнению следователей, «организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело». При этом, пришли к выводу в МВД, покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании, что привело к растрате 885 млн руб. в Fesco.
Представитель Fesco заявил «Ведомостям», что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме», – сообщили в компании.
6 февраля информационный портал Infranews писал, что СК МВД на транспорте Приморского края возбудил уголовное дело в отношении бывшего менеджмента ВМТП, следователи допросили несколько бывших сотрудников транспортной группы, в том числе бывшего вице-президента группы по портовому дивизиону Fesco Павла Шалита. Последний в беседе с изданием подтвердил эту информацию: «На данный момент действительно проводится проверка по поводу возможного мошенничества в ВМТП». «Хочу уточнить, что дело касается работы менеджмента порта и его подрядчиков, при этом, насколько мне известно, никакого ущерба ВМТП и Fesco нанесено не было», – сказал Шалит (цитата по Infranews).
Северилов родился в 1979 г. в Курской области, окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны, служил в органах военной прокуратуры. Первую юридическую фирму он создал в 2005 г. В 2015 г. Северилов стал акционером Локо-банка, совладельцем которого тогда был и Рабинович – его будущий партнер по Fesco.
Северилов и Рабинович приобрели доли в Fesco – 23,8 и 17,4% соответственно – в 2020 г. у американского фонда TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера. Северилов стал председателем совета директоров транспортной группы. В 2022 г. Рабинович увеличил свою долю до 26,5%, став вторым по размеру доли собственником компании после арестованного в 2018 г. по обвинению в создании преступного сообщества Зиявудина Магомедова.
Дальнейшие изменения в акционерной структуре Fesco произошли в начале 2023 г. Тогда Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства по иску Генпрокуратуры 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) – головного актива группы Fesco, – включая доли Рабиновича, Северилова, Зиявудина и его брата Магомеда Магомедовых.
В ноябре президент Владимир Путин своим указом внес ДВМП в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». В мае 2024 г. источники «Ведомостей» говорили, что новым председателем совета директоров Fesco станет помощник президента РФ и экс-глава Минтранса Игорь Левитин. Осенью того же года Северилов создал новую компанию – «А7 холдинг» для консолидации транспортных активов различного назначения.