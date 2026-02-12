Экс-глава и вице-президент Fesco задержаны в Москве по обвинению в растрате

20 октября Fesco объявила, что получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт, расположенный на восточном побережье Камчатки, и «Камчатское морское пароходство». Грузооборот порта составляет около 1 млн т, в аренде у государства находятся восемь причалов. Также Fesco на 9% увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющему Индию, ОАЭ и Новороссийск, перевезя за январь – сентябрь 2025 г. 12 500 TEU.