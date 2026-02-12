Экс-глава и вице-президент Fesco задержаны в Москве по обвинению в растрате
В Москве задержали бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова, сообщают источники «Ведомостей». Им предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Северилов стал главой совета директоров Fesco в ноябре 2020 г., а в 2024 г. вышел из него. Ранее он был владельцем 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Fesco). В начале 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства.
20 октября Fesco объявила, что получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт, расположенный на восточном побережье Камчатки, и «Камчатское морское пароходство». Грузооборот порта составляет около 1 млн т, в аренде у государства находятся восемь причалов. Также Fesco на 9% увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющему Индию, ОАЭ и Новороссийск, перевезя за январь – сентябрь 2025 г. 12 500 TEU.