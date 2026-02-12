Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-глава и вице-президент Fesco задержаны в Москве по обвинению в растрате

Анна Бойцова

В Москве задержали бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова, сообщают источники «Ведомостей». Им предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

О задержании Северилова и Иванова пишет также РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах и двух собеседников в транспортно-логистической отрасли. По данным издания, Северилова задержали еще 11 февраля.

Северилов стал главой совета директоров Fesco в ноябре 2020 г., а в 2024 г. вышел из него. Ранее он был владельцем 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Fesco). В начале 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства.

20 октября Fesco объявила, что получила в управление Петропавловск-Камчатский морской порт, расположенный на восточном побережье Камчатки, и «Камчатское морское пароходство». Грузооборот порта составляет около 1 млн т, в аренде у государства находятся восемь причалов. Также Fesco на 9% увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющему Индию, ОАЭ и Новороссийск, перевезя за январь – сентябрь 2025 г. 12 500 TEU.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь