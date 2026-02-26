Тела погибших на Байкале туристов из Китая передали родственникам

Следователи Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, выяснилось, что у перевозчика туристов из Китая не было официальной регистрации.