Тела погибших на Байкале туристов из Китая передали родственникам
Тела семерых погибших на Байкале туристов из Китая передали их родственникам, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы», – рассказал агентству собеседник.
20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой автомобиль с иностранными туристами провалился под лед. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе водитель. Одного туриста смогли спасти. Среди погибших также был 14-летний ребенок.
Следователи Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, выяснилось, что у перевозчика туристов из Китая не было официальной регистрации.