Суд рассмотрит дело обвиняемых в попытке подорвать главу завода в Подмосковье

По данным ведомства, в декабре 2024 г. в Коломне обвиняемые, трое из которых не достигли 18 лет, по заданию украинских спецслужб изготовили самодельное взрывное устройство и попытались заложить его под автомобиль руководителя оборонного завода. В момент закладки бомбы двое фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ, что позволило предотвратить взрыв. В результате никто не пострадал. За теракт фигурантам обещали вознаграждение не менее 1 млн руб.