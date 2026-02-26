Суд рассмотрит дело обвиняемых в попытке подорвать главу завода в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против восьми жителей трех регионов. Они обвиняются в попытке теракта в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко ТАСС.
По данным ведомства, в декабре 2024 г. в Коломне обвиняемые, трое из которых не достигли 18 лет, по заданию украинских спецслужб изготовили самодельное взрывное устройство и попытались заложить его под автомобиль руководителя оборонного завода. В момент закладки бомбы двое фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ, что позволило предотвратить взрыв. В результате никто не пострадал. За теракт фигурантам обещали вознаграждение не менее 1 млн руб.
В ходе следствия были допрошены более 20 свидетелей, проведены 15 осмотров места происшествия и столько же обысков, 40 осмотров предметов и документов, 28 судебных экспертиз. Объем материалов дела составил 23 тома. Дело направлено в суд.
25 февраля ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае. Мужчина собирался поджечь самолет. Преступление планировалось украинскими спецслужбами.