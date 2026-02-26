Директора ЧОПа в Пермском крае задержали по делу о нападении с ножом в школе

Следствие установило, что между частным охранным предприятием, которое возглавляет обвиняемый, и школой Александровска заключен договор об оказании услуг по охране. При этом фигурант принял на должность охранника мужчину, который не выполнял свои обязанности надлежащим образом и не использовал металлоискатель на постоянной основе.