Главная / Общество /

Директора ЧОПа в Пермском крае задержали по делу о нападении с ножом в школе

Ведомости

Директора частного охранного предприятия задержали в рамках дела о нападении подростка с ножом на одноклассника в школе города Александровска в Пермском крае. Ему вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что между частным охранным предприятием, которое возглавляет обвиняемый, и школой Александровска заключен договор об оказании услуг по охране. При этом фигурант принял на должность охранника мужчину, который не выполнял свои обязанности надлежащим образом и не использовал металлоискатель на постоянной основе.

Что известно о нападении семиклассника на школьника в Пермском крае

Общество

Поэтому 19 февраля, как посчитали следственные органы, один из учеников школы пронес в учебное заведение нож и ранил одноклассника.

Происшествие произошло в школе № 1 Александровска. Тогда ученик седьмого класса ударил ножом по сверстника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, подразумевающим покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

