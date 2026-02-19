Что известно о нападении семиклассника на школьника в Пермском крае

Из-за происшествия во всех школах Александровска отменили занятия до 24 февраля. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Пермского края. В образовательных учреждениях региона также усилили меры безопасности. По данным ведомства, в школу, где произошло нападение, были направлены в том числе два специалиста-психолога.