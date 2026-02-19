Что известно о нападении семиклассника на школьника в Пермском крае

Что известно о нападении семиклассника на школьника в Пермском краеСК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Утром 19 февраля ученик седьмого класса школы № 1 в Александровке Пермского края ударил ножом одноклассника в результате конфликта. Раны пострадавшего пришлись на область тела и шеи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, подразумевающим покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
«Ведомости» собрали все, что известно о нападении.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, врачи оценили состояние пострадавшего мальчика как тяжелое. Он сообщил, что школьника должны эвакуировать в Березники при поддержке санавиации, анестезиологов и торакальных хирургов. В Следственном комитете России подчеркнули, что мальчика уже госпитализировали.
Из-за происшествия во всех школах Александровска отменили занятия до 24 февраля. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Пермского края. В образовательных учреждениях региона также усилили меры безопасности. По данным ведомства, в школу, где произошло нападение, были направлены в том числе два специалиста-психолога.
Прокуратура Александровска организовала проверку после инцидента. Эксперты оценят условия обучения детей в школе № 1, а также проверят соблюдение в учреждении законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На место происшествия выехал прокурор города Андрей Малкин.
Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, до нападения в соответствующие органы не поступала информация о неблагополучии в семье 13-летнего мальчика. Сейчас его доставили в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий.
По данным регионального минздрава, пострадавший находится в стабильном состоянии. Его лечением занимаются хирурги, они проводят операцию.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. В документе должна содержаться информация об обстоятельствах нападения.