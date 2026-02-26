Блиновская вновь стала собственником «Садов Адыгеи»
Блогер Елена Блиновская снова стала владельцем 100% долей ООО «Сады Адыгеи», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Стоимость компании превышает сумму в 21 млн руб.
Блиновская стала единственным учредителем компании с 20 февраля 2026 г. Должность генерального директора «Садов Адыгеи» занимает, согласно документам, Людмила Цулаева. Компания не имеет заблокированных счетов. При этом, как пишет «РИА Новости», в отношении «Садов Адыгеи» все еще возбуждено исполнительное производство о «наложении ареста». Оно было начато в сентябре 2025 г.
В марте 2025 г. блогера приговорили к пяти годам колонии за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд снизил срок Блиновской до четырех с половиной лет.
Как отметило агентство, в октябре 2025 г. уже было известно, что Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности блогера на 100% долей ООО «Сады Адыгеи». Такое решение было принято по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной.
16 февраля 2026 г. стало известно, что Ознобихина попросила суд взыскать около 47 млн руб. с помощницы блогера Полины Видовской.
Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денег Видовской и просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с нее всех полученных средств, уточнило агентство. При этом Видовская отметила, что была официально трудоустроена у Блиновской младшей личной помощницей. Она в том числе занималась перечислением денежных средств по указанию Блиновской или ее мужа Алексея.