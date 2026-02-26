Блиновская вновь стала собственником «Садов Адыгеи»

Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денег Видовской и просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с нее всех полученных средств, уточнило агентство. При этом Видовская отметила, что была официально трудоустроена у Блиновской младшей личной помощницей. Она в том числе занималась перечислением денежных средств по указанию Блиновской или ее мужа Алексея.