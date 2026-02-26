Потерпевший по делу рэпера Гуфа попросил прекратить дело

Долматов был задержан 23 октября 2024 г. после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza писал, что рэпер отказался платить, после чего устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. 24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.