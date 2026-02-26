Потерпевший по делу рэпера Гуфа попросил прекратить дело
Потерпевший по делу рэпера Гуфа (Алексей Долматов) попросил прекратить уголовное дело. По его словам, стороны примирились, пишет «РИА Новости».
В октябре 2024 г. против рэпера Гуфа возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Долматова обвинили в преступлении по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия).
Долматов был задержан 23 октября 2024 г. после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza писал, что рэпер отказался платить, после чего устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. 24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.