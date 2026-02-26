Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Потерпевший по делу рэпера Гуфа попросил прекратить дело

Ведомости

Потерпевший по делу рэпера Гуфа (Алексей Долматов) попросил прекратить уголовное дело. По его словам, стороны примирились, пишет «РИА Новости».

Суд отклонил ходатайство и приступил к повторным прениям сторон.

В октябре 2024 г. против рэпера Гуфа возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Долматова обвинили в преступлении по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия).

Долматов был задержан 23 октября 2024 г. после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza писал, что рэпер отказался платить, после чего устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. 24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте