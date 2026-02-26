Газета
Главная / Общество /

Прокуратура утвердила обвинение журналисту Андрею Солдатову

Ведомости

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинения в отношении журналиста Андрея Солдатова (считается в России иноагентом), сообщила прокуратура Москвы. Он обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и участии в нежелательной на территории РФ организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

В публикации отмечается, что уголовное дело Солдатова возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Ведомство напомнило, что журналист уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и участие в указанных организациях. При этом он продолжает распространять материалы без необходимых пометок, проживая за пределами страны.

Солдатов заочно заключен под арест, он объявлен в розыск с июня 2022 г. Тогда же он сам на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) писал, что его счета в российских банках арестовали.

