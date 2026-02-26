Путин поручил проработать включение «вторички» в семейную ипотеку

С 1 февраля супруги должны будут выступать созаемщиками по кредитному договору во время оформления семейной ипотеки, сообщал Минфин. Эти изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Кроме того, женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления.