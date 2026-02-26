Путин поручил проработать включение «вторички» в семейную ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы льготной семейной ипотеки за счет покупки жилья на вторичном рынке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кабмину предстоит представить предложения по изменению условий программы для семей с детьми, в том числе для многодетных. Речь идет о том, чтобы разрешить приобретение квартир на вторичном рынке в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низкими объемами жилищного строительства.
Срок подготовки соответствующих предложений установлен до 30 марта 2026 г.
С 1 февраля супруги должны будут выступать созаемщиками по кредитному договору во время оформления семейной ипотеки, сообщал Минфин. Эти изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Кроме того, женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления.