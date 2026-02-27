Похищенную в Смоленске девочку привезли к маме

26 февраля следственные органы Следственного комитета (СК) РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении девятилетней девочки (ст. 126 УК РФ). Это решение было принято после того, как пропавшая была найдена в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей.