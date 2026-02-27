Похищенную в Смоленске девочку привезли к маме
Девочку, которую нашли после похищения в Смоленске, вернули маме. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.
«Вернули, все хорошо», – сказал собеседник агентства.
26 февраля следственные органы Следственного комитета (СК) РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении девятилетней девочки (ст. 126 УК РФ). Это решение было принято после того, как пропавшая была найдена в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей.
До этого региональное управление СК отмечало, что ребенок пропал 24 февраля. Около 8:00 мск девочка вышла из дома на прогулку с собакой, но потом не вернулась домой. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).