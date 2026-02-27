Газета
МВД предложило расширить круг тех, кто может выполнять обязанности полиции

Ведомости

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил расширить круг лиц, которые могут отвечать за функции полиции и при этом не являться полицейскими. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Приказываю: утвердить прилагаемый порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», – говорится в документе.

Колокольцев также предложил привлекать к выполнению функций полиции сотрудников внутренних дел России. Это будет происходить, если такое решение примут их руководители, отмечается в приказе. Сотрудники, привлекаемые к работе полицейского, должны изучить соответствующие правовые акты, а также формировать требуемые для полиции умения и навыки. Перед тем как приступить к обязанностям, их будут проверять на необходимые полицейским знания.

19 февраля Колокольцев говорил, что сотрудники МВД России трудятся на пределе своих сил, а проблема набора новых кадров, которая уже существовала ранее, сегодня стала еще более острой. По его данным, в 2025 г. число уволившихся сотрудников МВД возросло на 7% и составило 80 000 человек. Этот показатель почти на 40% превышает количество новых принятых на службу.

