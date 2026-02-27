МВД предложило расширить круг тех, кто может выполнять обязанности полиции

Колокольцев также предложил привлекать к выполнению функций полиции сотрудников внутренних дел России. Это будет происходить, если такое решение примут их руководители, отмечается в приказе. Сотрудники, привлекаемые к работе полицейского, должны изучить соответствующие правовые акты, а также формировать требуемые для полиции умения и навыки. Перед тем как приступить к обязанностям, их будут проверять на необходимые полицейским знания.