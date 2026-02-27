Экс-главу «Локомотива» Липатова приговорили к 10 годам
Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству, сообщает «РИА Новости».
«Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – огласила приговор судья Зося Духновская.
Гособвинение просило для фигуранта 12 лет колонии. Защита настаивала на прекращении дела из-за истечения сроков давности.
Липатов стал фигурантом дела о заказных убийствах, в котором также числится имя миллиардера Валерия Цимбаева. По версии следствия, в 2002 г. Липатов из личной неприязни и для решения коммерческого вопроса Липатов заплатил $200 000 за убийство директора юрфирмы «Инюрконсалт» и советника главы МПС Александра Фоминова. Его застрелили из пистолета.
Липатов полностью признал вину и принес извинения семье погибшего. После оглашения приговора он заявил, что собирается отправиться в зону СВО. Защита не будет обжаловать приговор.