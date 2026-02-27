Экс-главу «Локомотива» Липатова приговорили к 10 годам

Липатов стал фигурантом дела о заказных убийствах, в котором также числится имя миллиардера Валерия Цимбаева. По версии следствия, в 2002 г. Липатов из личной неприязни и для решения коммерческого вопроса Липатов заплатил $200 000 за убийство директора юрфирмы «Инюрконсалт» и советника главы МПС Александра Фоминова. Его застрелили из пистолета.