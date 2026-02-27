Газета
Главная / Общество /

Зампред правления «Газпром нефти» задержан за взятку в виде лодки и квартиры

Ведомости

Сотрудники МВД задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о получении взятки. Ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, с 2021 по 2022 г. Джалябов, занимавший тогда должность директора филиала «Газпром инвеста», неоднократно получал взятки от руководителей коммерческих структур. Общая сумма незаконных вознаграждений, полученных в виде моторной лодки и квартиры в Сочи, составила почти 30 млн руб. Эти средства были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ для «Газпром инвеста», а также за общее покровительство.

Джалябова подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данной статье ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. 

О задержании Джалябова стало известно 27 февраля.

С марта 2021 г. по август 2023 г. Джалябов занимал должность гендиректора «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2023-2024 гг. был главным инженером «Газпром нефти». С апреля 2024 г. он стал заместителем председателя правления «Газпром нефти».

