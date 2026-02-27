Зампред правления «Газпром нефти» задержан за взятку в виде лодки и квартиры

По предварительным данным, с 2021 по 2022 г. Джалябов, занимавший тогда должность директора филиала «Газпром инвеста», неоднократно получал взятки от руководителей коммерческих структур. Общая сумма незаконных вознаграждений, полученных в виде моторной лодки и квартиры в Сочи, составила почти 30 млн руб. Эти средства были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ для «Газпром инвеста», а также за общее покровительство.