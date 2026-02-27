Прокуратура направила в суд дело против журналиста Баданина
Чертановская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против журналиста Романа Баданина
Журналисту заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
По версии прокуратуры, Баданина привлекли к административной ответственности по статье об иноагентах, после чего он продолжил публикацию сообщений без плашки.
17 февраля стало известно, что Баданина объявили в розыск в России.
Баданин является основателем и главным редактором изданий «Проект» и «Агентство». В июле 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Project Media, Inc.