Прокуратура направила в суд дело против журналиста Баданина

Журналисту заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.