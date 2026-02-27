Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Прокуратура направила в суд дело против журналиста Баданина

Ведомости

Чертановская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против журналиста Романа Баданина (считается в России иноагентом). Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Журналисту заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, Баданина привлекли к административной ответственности по статье об иноагентах, после чего он продолжил публикацию сообщений без плашки.

17 февраля стало известно, что Баданина объявили в розыск в России.

Баданин является основателем и главным редактором изданий «Проект» и «Агентство». В июле 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Project Media, Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) – юрлицо издания «Проект».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте