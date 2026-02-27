Американское юрлицо ФБК внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес американское юрлицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК – организация признана экстремистской и запрещена в РФ, считается в России иноагентом) Anti-Corruption Foundation в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из базы ведомства.
Верховный суд признал Anti-Corruption Foundation террористической организацией 27 ноября 2025 г. Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Решение вступает в силу немедленно.
Отмечалось, что деятельностью организации руководит Леонид Волков (считается в России иноагентом). Он, как пояснили в суде, совершает от имени и в интересах корпорации преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ранее Второй западный окружной военный суд признал Волкова виновным. Речь идет также об организации и подготовке к преступлениям экстремистской и террористической направленности.
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, постановил ликвидировать его и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.