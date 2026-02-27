Газета
Суд арестовал топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о взятке. Защита зампредседателя правления «Газпром нефти» обжалует его арест. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Юрия Шириняна.

Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. Джалябов, занимавший тогда должность директора филиала «Газпром инвеста», неоднократно получал взятки от руководителей коммерческих структур. Эти средства были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ для «Газпром инвеста» и за общее покровительство.

Общая сумма незаконных вознаграждений, полученных в виде моторной лодки и квартиры в Сочи, составила почти 30 млн руб.

