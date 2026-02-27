Суд арестовал топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова
Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2021 по 2022 г. Джалябов, занимавший тогда должность директора филиала «Газпром инвеста», неоднократно получал взятки от руководителей коммерческих структур. Эти средства были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ для «Газпром инвеста» и за общее покровительство.
Общая сумма незаконных вознаграждений, полученных в виде моторной лодки и квартиры в Сочи, составила почти 30 млн руб.