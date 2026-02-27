Суд арестовал топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. Джалябов, занимавший тогда должность директора филиала «Газпром инвеста», неоднократно получал взятки от руководителей коммерческих структур. Эти средства были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ для «Газпром инвеста» и за общее покровительство.