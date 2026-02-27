Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-главреда Readovka подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны

Ведомости

Бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. у Минобороны, следует из оглашенных в суде материалов следствия.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

Костылева задержали 25 февраля, сообщал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 27 февраля, следствие ходатайствует о его аресте на два месяца.

Издание Readovka было основано Костылевым в 2014 г. Изначально оно освещало события в Смоленской области, но позже стало федеральным и превратилось в медиахолдинг. В 2018 г. был создан одноименный Telegram-канал. В 2020 г. редакция издания передислоцировалась в Москву.

В августе 2025 г. редакция Readovka объявила, что Костылев покинул посты учредителя и собственника издания.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте