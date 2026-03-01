Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми
В ходе поисковой операции в Пермском крае обнаружены трое из пяти пропавших туристов. Двое погибли, один человек жив, но с сильным переохлаждением. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю..
В настоящий момент спасатели работают по двум направлениям: одна группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух оставшихся пропавших.
К поисковой операции привлечены значительные силы: 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также задействован вертолет для обследования местности с воздуха.
Пятеро туристов из Уфы пропали 27 февраля. Они передвигались на снегоходах по территории Пермского края. Туристы перестали выходить на связь в районе плато Кваркуш. Люди должны были вернуться в Уфу 24–25 февраля. Известно также, что их группа не была зарегистрирована.