Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми

Ведомости

В ходе поисковой операции в Пермском крае обнаружены трое из пяти пропавших туристов. Двое погибли, один человек жив, но с сильным переохлаждением. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю..

В настоящий момент спасатели работают по двум направлениям: одна группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух оставшихся пропавших.

К поисковой операции привлечены значительные силы: 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также задействован вертолет для обследования местности с воздуха.

Пятеро туристов из Уфы пропали 27 февраля. Они передвигались на снегоходах по территории Пермского края. Туристы перестали выходить на связь в районе плато Кваркуш. Люди должны были вернуться в Уфу 24–25 февраля. Известно также, что их группа не была зарегистрирована.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь