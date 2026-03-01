Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми

Пятеро туристов из Уфы пропали 27 февраля. Они передвигались на снегоходах по территории Пермского края. Туристы перестали выходить на связь в районе плато Кваркуш. Люди должны были вернуться в Уфу 24–25 февраля. Известно также, что их группа не была зарегистрирована.